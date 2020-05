Os casos de coronavírus confirmados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em todo o mundo chegaram a 3,93 milhões neste domingo, após um aumento diário superior aos dias anteriores, com mais 94.932 notificações.

De acordo com a agência com sede em Genebra, na Suíça, o número de mortes por Covid-19 no mundo aumentou para 274.488, 6.368 a mais que no relatório divulgado pela organização ontem.

As infecções nas Américas totalizam 1,65 milhões, quase o mesmo número da Europa, com 1,7 milhão. Na região do Mediterrâneo Oriental, foram reportados 262 mil casos, e na região do Pacífico Ocidental, que inclui a China, tem 160 mil, de acordo com dados de todos os países e territórios onde o coronavírus circula e que são recebidos e analisados diariamente pela OMS.

Os Estados Unidos são o país onde o vírus SARS-CoV-2 está causando mais estragos e tem mais de 1,25 milhão de casos confirmados. Por sua vez, o Brasil deixou para trás onde a situação tem sido bastante grave, como Irã e Turquia, em termos de contágio, com mais de 156 mil.