Os novos casos de coronavírus na região da Catalunha, na Espanha, quase dobraram nas últimas 24 horas, chegando a 816 neste domingo - ontem foram confirmados 361 -, e ainda permanecem dois grandes surtos.

As autoridades sanitárias estão preocupadas com o avanço do surto em uma área da província de Lleida, na região de Segrià, que está confinada há uma semana, com uma morte e 190 novos casos entre ontem e hoje.