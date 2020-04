De acordo com os dados da universidade, o Estados Unidos é o país mais afetado pelo novo coronavírus, com 609.696 casos e 26.059 mortes. EFE/MACIEJ KULCZYNSKI

Os casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, superou a marca de 2 milhões nesta quarta-feira, segundo a contabilização feita pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que também aponta para um total de 128.071 mortes.

Nos registros da instituição, que é considerado mais dinâmico do que os da Organização Mundial de Saúde (OMS), são 2.000.984 testes de diagnóstico com resultado positivo até o momento. A barreira do 1 milhão foi alcançada, na sistematização da Johns Hopkins, no último dia 2.

De acordo com os dados da universidade, o Estados Unidos é o país mais afetado pelo novo coronavírus, com 609.696 casos e 26.059 mortes.

Na sequência, em número de contágios, estão a Espanha, com 177.633 e 18.579 mortes; e a Itália, com 162.488 e 21.067, respectivamente. Alemanha e França completam o grupo das cinco nações com maior incidência, segundo a Johns Hopkins.

As informações coletadas pela universidade, de toda forma, vão de encontro ao que expressou a OMS nesta terça-feira, de que nem toda a Europa está em fase de desaceleração dos contágios, apesar da diminuição em grandes focos, com o espanhol e o italiano.

Os dados da instituição americana, além disso, apontam que 501.206 pessoas se recuperaram da Covid-19 em todo o planeta, com a China liderando o ranking positivo, com 78.310 pacientes liberados, seguido de Alemanha, com 72.600, Espanha, com 70.853, EUA, com 50.045, e Irã, com 49.933.