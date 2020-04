O número de casos globais de contaminação pelo novo coronavírus confirmados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 1.914.916 milhões, depois de 71,5 mil novas infecções terem sido registradas nas últimas 24 horas.

Também segundo a entidade, o número de vítimas do vírus SARS-CoV-2 é de 123.010 em todo o mundo, um aumento diário de 5.389, semelhante ao da véspera, o que sugere que a tendência de menos mortes continua.

A Europa continua sendo a região mais afetada, com mais de 977 mil infecções, seguida pelas Américas, com mais de 673 mil, enquanto a África, a área com menos casos até agora, já conta com 11.367 infectados.

Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha e França são, nessa ordem, os países mais afetados pelo número de casos e mortes por Covid-19.