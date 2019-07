O governo do Catar anunciou nesta terça-feira o "sucesso" das negociações de paz realizadas ao longo de dois dias em Doha entre representantes do Talibã, o governo de Cabul e o povo afegão, que concordaram na noite passada uma declaração conjunta, e considerado como um "primeiro passo para a paz" no Afeganistão.

Esta afirmação "só pode ser um primeiro passo para encontrar um entendimento entre as partes envolvidas no conflito", disse o enviado especial do Ministério das Relações Exteriores do Catar para a luta contra o terrorismo e mediação, Mutlaq bin Majid al Qahtani, em comunicado com data de ontem, mas divulgado apenas hoje, onde afirma que "uma jornada de mil milhas começa com um primeiro passo".