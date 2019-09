O furacão Dorian, que este domingo tocou a terra nas ilhas Ábaco, nas Bahamas, com categoria 5, se move lentamente para a ilha maior do arquipélago sem que a força dos seus ventos tenha diminuído, e na tarde desta segunda-feira ou na manhã de terça estará perto do litoral da Flórida.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), com sede em Miami, disse em seu mais recente boletim, publicado às 20h (local, 21h de Brasília), que o Dorian mantém os seus ventos de 259 km/h e se move a cerca de 7 km/h.