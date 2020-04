O presidente do Cazaquistão, Kassim-Yomart Tokayev, estendeu nesta sexta-feira para até o final do mês, o estado de emergência em vigor no país desde o dia 16 de março, com o objetivo de conter a propagação da Covid-19.

"No dia 15 de abril expira meu decreto sobre a declaração de estado de emergência e já está claro que deve ser prorrogado pelo menos até o final do mês", disse o presidente cazaque, em uma reunião por videoconferência com os governadores das regiões do país da Ásia Central.

Tokayev pediu para não aliviar o combate a pandemia, além de prolongar as quarentenas impostas em diferentes cidades, incluindo a capital, até o final de abril.

"Estou ciente de que é uma decisão impopular porque as pessoas querem sair para a rua, recuperar a vida normal, mas não há outra opção senão manter a quarentena e o auto-isolamento", insistiu.

O presidente também disse que o país deve começar a preparar uma reforma radical dos sistemas de saúde, educacional e científico.

"O lado bom da crise é que, ao expor todos os pontos fracos, também cria grandes oportunidades. E temos que tirar proveito deles", afirmou.

Segundo os dados mais recentes, 802 casos da Covid-19 foram diagnosticados no Cazaquistão e nove pessoas morreram da doença.