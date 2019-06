A celebração pelo aniversário do desembarque na Normandia, em 6 de junho de 1944, começou nesta quarta-feira em Portsmouth, com a presença da rainha Elizabeth II e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A monarca britânica, de 93 anos, foi a última a chegar ao local onde é realizado o evento, no qual participam cerca de 300 ex-combatentes e outros líderes mundiais, como o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel.