A oposição de centro-esquerda recuperou o poder nas eleições gerais desta quarta-feira na Dinamarca, marcadas também por uma forte derrota do xenofóbico Partido Popular, "árbitro" da política nacional nas últimas duas décadas.

Liderada pelo Partido Social-Democrata, a centro-esquerda obtinha cerca de 49% dos votos, contra 41% do bloco governamental do primeiro-ministro liberal Lars Lokke Rasmussen, quando a apuração era de 93% do total. Traduzido em número de cadeiras no Parlamento, isso significaria, respectivamente, 91 e 75 deputados.