O diretor interino da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Joseph Maguire, afirmou nesta quinta-feira, diante do Congresso, que a denúncia de um informante desse órgão sobre as pressões do presidente Donald Trump ao mandatário ucraniano, Vladimir Zelenski, é considerado um caso "único e sem precedentes".

"Acho que a situação que temos e a razão de estarmos aqui esta manhã é porque esse caso é único e sem precedentes", disse Maguire, um dos principais protagonistas do escândalo e responsável pela supervisão das 17 agências de inteligência dos EUA, incluindo a CIA.