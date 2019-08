O presidente do parlamento da Polônia, Marek Kuchcinski, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, após a imprensa local ter noticiado que ele e parte da família usaram aviões do governo para viagens pessoais, um escândalo que vem à tona semanas antes das eleições gerais no país.

Kuchcinski divulgou a renúncia em discurso na sede de seu partido, Lei e Justiça - que governa a Polônia com maioria absoluta desde 2015 -, e ao lado do líder do grupo, Jaroslaw Kaczynski.