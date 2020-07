O ministro da Saúde do Chile, Enrique Paris, anunciou nesta quinta-feira que o número de vítimas do novo coronavírus no país mudará a partir de amanhã, quando passarão a ser levadas em conta as mortes confirmadas pelo Departamento de Estatísticas e Informações de Saúde (Deis), vinculado à pasta.

Até agora, havia dois balanços de óbitos causados pela Covid-19: uma contagem diária, do Ministério da Saúde, que fazia parte do balanço diário e só considerava aqueles que constavam no Registro Civil; e um número semanal, fornecido pelo Deis, que fazia parte do relatório epidemiológico e incluía mais fontes de dados. Isso causou uma divergência entre ambas as medidas.