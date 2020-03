O presidente do Chile, Sebastián Piñera. EFE/Arquivo

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, informou nesta segunda-feira que fechará as fronteiras para impedir a propagação da infecção pelo novo coronavírus, onde já existem 155 casos registrados da doença.

A medida foi tomada após uma reunião ministerial no Palácio de La Moneda, sede do Governo, e entrará em vigor a partir da próxima quarta-feira.

Esta decisão afetará todos os estrangeiros que pretendem entrar no país, seja por terra, ar ou mar, exceto residentes chilenos e estrangeiros, que deverão passar pela quarentena obrigatória de 14 dias estabelecida.

No entanto, a medida não afetará o transporte de mercadorias para o exterior com o objetivo de manter o abastecimento no país.

Em relação à quarentena, o presidente explicou que processará aqueles que não cumprirem as instruções dadas pela autoridade sanitária, e que multas e penas de prisão serão aplicadas caso isso seja estabelecido no Código Sanitário e Penal.

Para o controle das fronteiras, o governo determinou que as Forças Armadas ajudem no fechamento imposto, cuja duração não foi informada.

Outras medidas adotadas pelo governo foram a suspensão das aulas por duas semanas, a possibilidade de funcionários públicos com mais de 70 anos ou pertencentes a grupos de risco trabalharem em casa, flexibilidade de horário ou restrição viajar para o exterior para trabalhadores do setor público.

Quanto às reuniões públicas, apesar da livre circulação de cidadãos ainda não ter sido restringida, Piñera anunciou que eventos envolvendo mais de 50 pessoas são proibidos.

O número de pessoas afetadas pelo coronavírus dobrou nas últimas 24 horas e passou de 75 para 155 casos, a grande maioria em Santiago, capital do país.