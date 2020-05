As autoridades de saúde indicaram que foram realizados 180.517 exames de Covid-19, após a realização de 7.898 exames no último dia. EFE/Alberto Valdés

As autoridades de saúde do Chile registraram nesta quinta-feira o maior aumento de casos do novo coronavírus em 24 horas, com 888 novas infecções, elevando o número total para 16.023 contágios desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde registrou novas 11 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 227 óbitos.