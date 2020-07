O ministro da Saúde admitiu que já se avalia a opção de que as pessoas idosas e as crianças saiam de casa em algum período do dia, como aconteceu na Europa. EFE/Alberto Valdes

O Chile registrou nesta terça-feira mais 1.656 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que não impede a sequência do plano do governo do país, de encerrar a quarentena em todas as regiões do território nos próximos dias.

"É o número mais baixo desde 12 de maio, e na região metropolitana (de Santiago) é o mais baixo desde 29 de abril", justificou hoje, em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Enrique Paris.