As autoridades de saúde do Chile relataram mais duas mortes por Covid-19 nesta quinta-feira, elevando o número total para 18, e registraram uma queda nas novas infecções confirmadas na capital, Santiago, um dos principais focos do vírus no país e onde a metade da população está em quarentena obrigatória.

Nas últimas 24 horas, o número total de pessoas infectadas subiu para 3.404, depois que foram registrados 373 novos casos, e a quantidade de pacientes admitidos em terapia intensiva chegou a 200, explicou o ministro da Saúde chileno, Jaime Mañalich, em entrevista coletiva diária.