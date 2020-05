Do total de casos confirmados no Chile, 13.112 já se recuperaram da doença e 15.438 são considerados casos ativos. EFE/Alberto Valdés

Este domingo foi o pior dia da pandemia de coronavírus no Chile quanto ao número de novos casos, com 1.647, o que deixou o país próximo dos 30 mil contágios, com 28.866, mantendo a tendência de alta desta semana, segundo informações do subsecretário de Redes de Saúde, Arturo Zuñiga.

Em entrevista coletiva, Zuñiga apresentou a atualização epidemiológica dos novos pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2, com 1.406 novos pacientes que apresentaram sintomas e 241 que estavam assintomáticos.