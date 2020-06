A pandemia de Covid-19 segue imparável no Chile, que nesta segunda-feira ultrapassou a Espanha em número de casos confirmados, após registrar 4.608 novos contágios nas últimas 24 horas, o que eleva a 246.963 o total de infecções no país sul-americano.

O Chile, com 18 milhões de habitantes, é o sétimo país com mais contágios no mundo, atrás de Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia, Reino Unido e Peru, e um dos mais afetados por milhão de habitantes, de acordo com dados coletados pela Universidade Johns Hopkins.