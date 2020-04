De acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, cerca de 166.165 testes foram realizados em todo o país desde o início da epidemia, dos quais 4.730 nas últimas 24 horas, tendo aumentado o número de laboratórios de um para 55 nesses últimos 56 dias. EFE/Alberto Valdes

A Subsecretaria de Saúde do Chile registrou nove mortes por Covid-19 no relatório divulgado nesta terça-feira, o que eleva o total de vítimas da doença no país para 207, ao mesmo tempo em que anunciou que os cordões sanitários para o próximo fim de semana e a entrada de seis novas comunas em quarentena obrigatória.

Durante as últimas 24 horas, foram diagnosticados 552 novos casos de coronavírus. Com isso, 14.365 pessoas em território chileno já foram infectadas desde o começo da pandemia.