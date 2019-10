Os distúrios retornaram às ruas do Chile neste domingo, com epicentro na Praça Baquedano - também conhecida como Praça Itália - da capital e confrontos entre grupos violentos e forças de segurança em meio a uma nova manifestação contra as desigualdades do país.

A praça no centro de Santiago é o ponto de encontro de pessoas que chegam de todas as avenidas próximas, algumas com atitude violenta, lançando paralelepípedos e pedras em direção aos policiais, derrubando semáforos e placas.