Segundo a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, "em um mundo globalizado, os destinos de todos os países estão muito vinculados" e, "diante de uma crise de saúde pública, os países devem trabalhar juntos para superarem as dificuldades".EFE/ALESSANDRO DI MEO

O governo da China declarou nesta segunda-feira que os Estados Unidos não proporcionaram "nenhuma ajuda substancial" para combater o coronavírus e que, "pelo contrário", tomou medidas que "poderiam criar e espalhar o pânico".

Em entrevista coletiva concedida através do aplicativo WeChat - para evitar as reuniões lotadas desaconselhadas pelo governo - a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, afirmou que "alguns países ofereceram apoio e assistência" à China desde o início da epidemia.