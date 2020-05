O Conselho do Estado Chinês aprovou neste sábado que cinemas, academias, bibliotecas, museus e galerias de arte, entre outros espaços fechados, vão admitir visitantes sob reserva diante do aparente controle do novo coronavírus no país.

De acordo com a agência de notícias estatal "Xinhua", esses locais, fechados até agora em muitas províncias do país para evitar aglomerações, terão que estabelecer um limite para o número de visitantes e operar sob medidas especiais de prevenção.

Além disso, o mecanismo de controle do governo está reduzindo a resposta à epidemia de "emergência" para "trabalho regular" e pede que mercados domésticos, shopping centers, hotéis e restaurantes reabram completamente.

Atualmente, o foco da pandemia na China parece estar na fronteira da província de Heilongjiang, onde nas últimas semanas houve um pico nos casos devido ao afluxo de chineses retornando da Rússia, embora as autoridades ainda considerem que o risco na área é baixo.

Segundo o último relatório oficial da Comissão Nacional de Saúde, existem apenas 208 casos ativos de Covid-19 no país, dos quais 15 estão em estado grave. Nas últimas 24 horas, 53 pacientes tiveram alta do hospital após terem sobrevivido à doença.

Segundo a comissão, a China teve 13 novos casos nos primeiros oito dias deste mês, e o último dia em que houve dez ou mais notificações de infecção foi em 30 de abril, com 12. Desde o começo da pandemia, foram reportados 82.887 casos, com 4.633 mortes.