A China anunciou nesta quarta-feira ter detectado 130 novos casos de infecção assintomática pelo novo coronavírus no país ontem, a primeira vez que informa sobre esse tipo de pessoas, portadoras do vírus, mas que não apresentam nenhum sintoma da doença.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, que levou várias horas para publicar os dados de hoje, dois desses 130 casos foram confirmados como Covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto outros 302 receberam alta.

No total, 1.367 casos de infecção assintomática permanecem sob observação médica em todo o país, o que representa uma diminuição de 174 em relação ao dia anterior, indicou a instituição.

Até o momento, tinham sido registrados casos assintomáticos, mas não estavam incluídos nos dados oficiais sobre pessoas infectadas fornecidas diariamente pelas autoridades de saúde.

Isso levantou o medo da população de que os casos sem sintomas sejam numerosos e possam levar a uma nova onda de infecções no país.

O governo anunciou que, a partir de hoje, começaria a tornar públicos os dados de casos assintomáticos para tentar esclarecer as dúvidas.

Os especialistas ainda não concordam com a capacidade de contágio que esses tipos de casos podem ter, mas a autoridade de saúde indicou que todos eles devem passar por uma quarentena de 14 dias em um local designado.

Em relação ao restante dos casos, a Comissão informou que ontem, 36 novos pacientes com coronavírus foram registrados no país, 35 deles procedentes do exterior, o que representa uma diminuição em comparação aos 48 do dia anterior.

Sete infectados morreram, seis deles na província de Hubei.

O único caso de contágio local foi detectado na província de Guangzhou, no sul, enquanto 26 casos suspeitos foram relatados no país, todos relacionados a pessoas vindas do exterior.

O número total de casos "importados" do exterior aumenta para 691 e há 169 suspeitos relacionados a eles. Houveram 115 altas médicas e nenhuma morte até agora.

Em toda a China, 2.004 casos da doença permanecem ativos, 466 deles em estado grave.

O número total de casos no país é de 81.554, dos quais 76.238 já foram curados e 3.312 morreram.