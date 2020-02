A Comissão Nacional de Saúde da China reduziu nesta sexta-feira o número de mortes causadas pela Covid-19 após descobrir "estatísticas duplicadas" na província de Hubei, o epicentro da epidemia, sem fornecer maiores detalhes.

De acordo com os dados fornecidos hoje pela comissão em seu site, as mortes pelo coronavírus em toda a China aumentaram nas últimas 24 horas em 121 pessoas, para 1.380. O número corrige o dado ontem, quando o número de mortes foi de 1.367 - se forem somadas as últimas 121 mortes, o total deveria ser de 1.488.