A Comissão Nacional de Saúde da China informou que o país registrou 101 casos do novo coronavírus na terça-feira, 89 deles na província de Xinjiang, no noroeste do país e onde ocorreu um surto há duas semanas.

Já na província de Liaoning, no nordeste e que também é palco de outro surto do coronavírus causador da Covid-19, houve mais 8 casos em 24 horas, e na capital do país, Pequim - que até o último domingo tinha ficado 21 dias seguidos sem detectar casos - foi relatado um contágio, como na segunda-feira.