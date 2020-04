Após um dia sem mortes, o primeiro desde janeiro, a China registrou nesta quarta-feira duas vítimas do vírus SARS-CoV-2, ambas na cidade Wuhan, onde a pandemia teve início, segundo informações divulgadas pela Comissão Nacional de Saúde.

No boletim diário, as autoridades sanitárias informaram que, até a meia-noite desta quinta (local, 13h de quarta em Brasília), foram notificados 63 novos casos de coronavírus, 61 desses em pessoas que voltaram do exterior. Os outros dois foram infecções locais que ocorreram no sudeste da província de Cantão.

Apesar desses novos registros, o número total de infecções ativas no país asiático continua caindo e agora é de 1.160, com 176 pessoas em estado grave. Desde o início da pandemia, 81.856 pessoas foram contagiadas, entre as quais 3.335 morreram e, por enquanto, 77.370 tiveram alta.