Um total de 14.376 pessoas já superaram a doença, que, segundo relatado hoje pela Comissão Nacional de Saúde, se espalha mais facilmente se as pessoas permanecerem em ambientes relativamente fechados por períodos prolongados. EFE/SERGEI CHIRIKOV

O novo coronavírus Covid-19 continua causando estragos na China, que nesta quarta-feira viu o número de mortes pelo surto ultrapassar a marca de 2 mil, enquanto a população continua em pânico, porém com um pouco mais de otimismo após a divulgação de que as novas infecções estão em declínio.

De acordo com o último relatório oficial das autoridades de saúde do país asiático, o número de mortos é de 2.004 pessoas - 136 a mais do que ontem -, o número de infectados, 74.185 e o caso de casos graves, 11.977.