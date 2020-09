Segundo as autoridades, o número de pessoas na China atualmente infectadas pelo novo coronavírus é de 198, das quais três estão internadas em estado grave. EFE/ALEX PLAVEVSKI

A Comissão Nacional de Saúde da China relatou que oito casos de pessoas com o novo coronavírus foram detectados nesta terça-feira no país, todos contraídos no exterior, e anunciou que há 17 dias não ocorrem transmissões locais.

A entidade também disse que os chamados "casos importados" - referentes às pessoas que contraíram o vírus em outros países - foram diagnosticados na cidade de Xangai (4) e nas províncias de Guangzhou (2), Liaoning (1) e Sichuan (1).