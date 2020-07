A Comissão Nacional de Saúde da China relatou que foram detectados 11 novos casos de coronavírus no país nesta segunda-feira, três do exterior e oito locais, todos na região autônoma de Xinjiang.

Xinjiang reportou um novo surto do vírus SARS-CoV-2 na semana passada, com um contágio registrado na quinta-feira, 16 na sexta-feira, 13 no sábado e 17 no domingo, de acordo com dados oficiais.