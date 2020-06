A retomada da atividade econômica na China torna cada vez mais necessário que muitas empresas tenham seus funcionários estrangeiros no país. EFE/Arquivo

A China aumentará o número de voos internacionais de alguns países que cumprem critérios específicos anticoronavírus, diante do aumento da tentativa de regresso ao país asiático, informou a imprensa local.

As fronteiras da China ainda estão fechadas aos estrangeiros, incluindo os residentes do país, mas Pequim estabeleceu, excepcionalmente, um "caminho rápido para atividades econômicas, comerciais, científicas ou tecnológicas necessárias", bem como para as "necessidades humanitárias de emergência".

Muitos funcionários de empresas estrangeiras na China que até agora não conseguiram retornar ao país, tentam encontrar maneiras, seja por pressão de suas embaixadas ou de suas empresas, de obter acesso a esse "canal verde" de entrada.

A retomada da atividade econômica na China torna cada vez mais necessário que muitas empresas europeias, americanas ou outras tenham seus funcionários estrangeiros no país.

Xiong Jie, porta-voz da Administração de Aviação Civil Chinesa (CAAC, na sigla em inglês) anunciou ontem que a agência vem mantendo contatos com "países importantes", com o objetivo de aumentar o número de voos e que "tendo em vista o progresso dessas negociações, a quantidade de voos poderá ser aumentado para um nível apropriado".

No entanto, o porta-voz enfatizou que um rigoroso controle antivírus é um pré-requisito para qualquer retomada de voos e apontou quatro critérios para países que poderiam ter mais voos novamente com a China.

Os países "qualificados", segundo Xiong, seriam aqueles que exportaram menos casos de Covid-19 para a China, que mantêm relações econômicas estreitas, possuem capacidade antiviral eficaz para reduzir riscos, têm urgência em retomar o trabalho e também estabeleceram "canais verdes" para viagens de negócios com o gigante asiático.

Sob essas regras, a Coreia do Sul e Singapura, que já criaram esses canais com a China, teriam mais voos de entrada e saída.

Outras fontes citadas pela imprensa oficial falam de outros países do sudeste da Ásia e da Europa, além de Estados Unidos e Japão, apesar do aumento de voos entre Washington e China pode ser complicado pela deterioração das relações entre as duas grandes potências mundiais.

Na última segunda-feira, a China expandiu alguns voos internacionais de países como Japão, Austrália, Canadá e Estados Unidos, concedendo permissão para viajar uma vez por semana a companhias aéreas estrangeiras que não faziam parte de uma lista previamente estabelecida.

Desde o início de março, a China testemunhou uma queda considerável na transmissão de novos casos da Covid-19 localmente, mas o fluxo de casos "importados" do exterior continuou, a grande maioria deles relacionada ao retorno dos chineses vindos de outros países gravemente afetados pelo novo coronavírus.

Embora algumas das medidas de prevenção e limitação de movimento adotadas tenham sido flexibilizadas, a proibição da entrada de estrangeiros no país, incluindo residentes da China, continua em vigor.