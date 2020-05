A China continua com tendência de baixa para novas infecções de Covid-19, após registrar nas últimas 24 horas um único caso, procedente de outro país, informou a Comissão Nacional de Saúde nesta sexta-feira.

No boletim divulgado na quinta-feira, o país também anunciou apenas um novo caso e nenhuma morte adicional. Desta vez, as autoridades de saúde detalharam que o único novo caso detectado em todo o país foi identificado na cidade de Tianjin, no norte.

Segundo o governo, trata-se de um contágio estrangeiro, um dos chamados casos importados que tanto preocuparam Pequim nas últimas semanas e que levaram as autoridades a proibir a entrada de estrangeiros desde 28 de março e fechar a fronteira com a Rússia no nordeste chinês.

De acordo com a Comissão, a China já registrou 13 novos casos em maio. A última vez que a China registrou dois dígitos em novos casos foi no dia 30 de abril, 12.

As autoridades afirmam que 53 pacientes receberam alta médica nas últimas 24 horas, enquanto outros três melhoraram do estado grave. A China possui 208 casos ativos no momento, 15 deles em condição grave.

Desde o início da pandemia, o país contabiliza 4.633 mortes entre 82.887 casos confirmados, e 78.046 pessoas receberam alta médica.