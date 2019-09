A Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos retirou o espião de mais alta categoria na Rússia em 2017, meses após a chegada de Donald Trump à Casa Branca, por considerar que a segurança dele havia ficado comprometida, segundo informações da mídia americana divulgadas na segunda-feira.

Washington recrutou o informante décadas atrás, quando ele era um funcionário médio no Kremlin, mas com o passar dos anos, ascendeu até ter uma posição influente, com acesso frequente ao presidente russo, Vladimir Putin, e a tomada de decisões.