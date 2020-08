Um cidadão de Hong Kong, de 33 anos, se tornou o primeiro caso documentado no mundo de reinfecção pelo novo coronavírus, que provoca a Covid-19, de acordo com informações veiculadas nesta segunda-feira pela mídia do território autônomo localizada no sudeste da China.

O paciente havia sido considerado curado em abril, mas no início deste mês, voltou a dar positivo em testes de diagnóstico para o patógeno, após retornar de viagem à Espanha, segundo notícias apresentadas pela emissora pública de televisão "RTHK".