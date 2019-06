A cineasta argentina Lucrecia Martel presidirá o júri internacional do 76° Festival do Cinema de Veneza, anunciaram nesta segunda-feira os organizadores do evento, que acontecerá entre 28 de agosto e 7 de setembro.

Martel estará à frente do júri que concederá o Leão de Ouro e os outros prêmios oficiais. Ainda não foram divulgados os nomes dos outros oito componentes do júri, formado por personalidades do mundo do cinema e da cultura de vários países.