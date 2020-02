A epidemia do novo coronavírus foi um dos pontos principais discutidos na reunião de coordenação realizada em Tóquio entre os organizadores e o COI. EFE/Arquivo

O Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmou nesta sexta-feira que não cogita transferir ou adiar os Jogos Olímpicos deste ano, nem mesmo qualquer tipo de plano de contingência, devido à epidemia do novo coronavírus.

"Não há razão para ter planos de contingência ou cogitar a mudança dos Jogos", declarou o presidente do Comitê Coordenador do COI para os Jogos Olímpicos, John Coates, após uma reunião com os organizadores de Tóquio 2020.