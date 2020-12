O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos ratificou nesta segunda-feira a eleição de Joe Biden como próximo presidente do país, o que representa mais uma derrota para a campanha do atual mandatário, Donald Trump, que tenta contestar o resultado do pleito de 3 de novembro.

Para que um candidato seja eleito, é preciso que consiga ao menos 270 votos entre os 538 delegados que compõem este órgão, responsável por definir a eleição, que não é decidida diretamente pela votação popular.