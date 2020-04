O principal foco do novo coronavírus no país é Bogotá, com 1.121 casos confirmados. EFE/Ernesto Guzmán Jr

O Ministério da Saúde da Colômbia anunciou nesta sexta-feira 250 novos casos de Covid-19 no país, que totaliza 2.473 contágios confirmados e 80 mortes, 11 delas nas últimas 24 horas.

Entre os casos informados nesta sexta-feira, a maior quantidade em um só dia desde a detecção do primeiro caso, há um mês, 84 estão em Bogotá.

De acordo com o governo, desde o balanço divulgado na véspera 23 pessoas se recuperaram da doença, elevando o número de altas para 197 no total.

O principal foco do novo coronavírus no país é Bogotá, com 1.121 casos confirmados, seguida por Valle del Cauca, cuja capital é Cali, com 428, e Antioquia, onde está Medellín, com 246.

As autoridades de saúde informaram que 379 pessoas estão internadas atualmente, 86 em unidades de tratamento intensivo.

Do total de casos confirmados, 976 são importados por viajantes que estavam no exterior, 758 estão relacionados e 738 permanecem sob análise para identificar a cadeia de transmissão.