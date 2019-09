O governo da Colômbia declarou nesta segunda-feira que, caso se confirme a aliança entre os dissidentes das Farc comandados por Luciano Marín Arango, conhecido como "Iván Márquez", e o Exército de Libertação Nacional (ELN), essa guerrilha fecharia qualquer possibilidade de diálogo com as autoridades.

"O ELN publicou na capa da sua revista 'Insurreição' a sua aliança com os dissidentes das Farc. O ELN tem que ser claro com o país e explicar se está se aliando com este grupo delinquente", disse a jornalistas em Bogotá o Alto Comissário para a Paz da Colombia, Miguel Ceballos.