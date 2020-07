A Colômbia superou nesta quarta-feira a marca de 100 mil casos de coronavírus e está perto de chegar a 3,5 mil mortes, de acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde sobre a pandemia, que vem ganhando força em Bogotá, no Atlántico e em outros departamentos da região do Caribe.

As autoridades sanitárias informaram que hoje houve um registro de 4.163 infecções no país, elevando o número nacional para 102.009, dos quais 54.941 casos ainda estão ativos, o equivalente a 53,85%.