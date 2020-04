A Colômbia chegou nesta terça-feira perto da marca de 3 mil casos do novo coronavírus, com 2.979, 127 deles notificados nesta terça-feira, e já soma 127 mortes por Covid-19, sendo 15 de ontem para hoje, segundo informações divulgadas no boletim diário do Ministério da Saúde.

Entre todas as pessoas infectadas, 354 já se recuperaram. Entre os que não superaram a doença, além dos mortos, há 2.056 pessoas se recuperando em casa, 339 internadas em hospitais e 103 em unidades de terapia intensiva (UTIs). Hoje, foram processados 2.315 testes, 84,3% a mais que nesta segunda.

Embora a Colômbia esteja sob quarentena desde 25 de março para deter a propagação do vírus SARSS-CoV-2, 1.241 casos estão em estudo, o que significa que a rede de transmissão é desconhecida, enquanto 772 são importados e 966 estão relacionados, devido ao contato com uma pessoa doente.

Do total de 127 mortes a maioria foi registrada em Bogotá, que já acumula 55. As autoridades da capital anunciaram hoje que ordenaram o fechamento temporário da UTI do Centro Policlínico Olaya após confirmar a infecção de funcionários. O médico William Gutiérrez, o segundo a morrer de coronavírus no país vizinho, trabalhou no local.