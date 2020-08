A Colômbia registrou nesta sexta-feira um novo recorde nacional diário de mortes por Covid-19, com 385, o que elevou o total de vítimas do novo coronavírus no país vizinho para 16.568, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde.

Durante o dia, também foram registradas mais 8.419 infecções pelo SARS-CoV-2, o que faz com que o número de casos desde a chegada do vírus ao território colombiano seja de 522.138, dos quais 155.576 estejam ativos. Por outro lado, 348.940 pacientes já se recuperaram do contágio.