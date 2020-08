A pandemia do novo coronavírus continua imparável na Colômbia, um país que ultrapassou a marca dos 400 mil casos nesta terça-feira, com um recorde de 12.830 novas infecções, o que elevou o total a 410.453, segundo informações do Ministério da Saúde.

Com esses dados, a país vizinho é o quarto colocado do ranking de contágio em todo mundo. Quanto às mortes, que hoje chegaram a 13.475, com mais 321 confirmações, a Colômbia vem em quinto lugar. Dos casos notificados até agora, 165.698 permanecem ativo.