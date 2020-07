A Colômbia teve nesta quinta-feira um recorde nacional diário de mortes por Covid-19, com 315 confirmações, o que mostra que a propagação da pandemia continua acelerando, principalmente em Bogotá, que hoje registrou mais de 100 óbitos pela primeira vez, com 111.

De acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde, hoje foram notificados mais 7.945 casos, entre eles 3.750 na capital, que nunca tinha passado de 3 mil por dia. Com os novos dados, o país vizinho acumulou 7.688 mortes devido à crise sanitária e 226.373 infecções, das quais 110.281 ainda estão ativas.