A pandemia da Covid-19 atingiu níveis nunca antes vistos na Colômbia nesta quinta-feira, com um registro de 8.037 infecções e 215 mortes nas últimas 24 horas, o que elevou o total de casos desde o começo da crise sanitária para 173.206 infecções e o de óbitos a 6.029.

Segundo o relatório diário do Ministério da Saúde, o departamento do Atlántico e a cidade de Bogotá, os dois focos do vírus SARS-CoV-2 no país vizinho, acumularam metade, acumularam metade das mortes confirmadas hoje, com 54 no primeiro e 53 no segundo