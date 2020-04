O Ministério da Saúde da Colômbia também informou que o número de pessoas no país que se recuperaram do coronavírus aumentou para 39. EFE/Carlos Ortega

O Ministério da Saúde da Colômbia informou nesta quarta-feira que foram contabilizados 159 novos casos de infecção pelo coronavírus transmissor da Covid-19, o que eleva o número total de pessoas no país com o vírus a 1.065.

Além disso, segundo a pasta, uma morte pela doença foi registrada nas últimas 24 horas, e com isso o total na Colômbia subiu para 17.

Esta é a primeira vez que o número de infecções relatadas em um só dia no país foi acima de 100. Desde 25 de março, a Colômbia está sob uma quarentena válida até 13 de abril.

A capital colombiana voltou a registrar o maior número de casos, com 82, seguida pelo departamento de Valle del Cauca, com 32, dos quais 24 estão em Cali, a capital regional.

No departamento de Quindío, o menor do país, foram registrados sete novos casos, distribuídos em Armênia, a capital (2), e em cidades vizinhas dessa região cafeeira no centro do país: Montenegro (2), Circasia (2) e Filandia (1).

As demais novas infecções aconteceram em Antioquia e Huila (6), Tolima e Cesar (5), Cundinamarca (4), Cauca e Nariño (2), assim como nas cidades caribenhas de Barranquilla e Santa Marta, cada uma com dois casos.

Com um novo caso estão os departamentos de Santander, Meta, Casanare e o arquipélago de San Andrés e Providencia.

Os novos números mantêm Bogotá, a capital colombiana, como foco principal da Covid-19 no país, com 472 casos, seguida pelos departamentos de Valle del Cauca (148), Antioquia (107), Cundinamarca e Bolívar, ambos com 42.

A pessoa cuja morte foi relatada hoje era uma mulher de 19 anos que vivia em Cali e tinha sequelas de hipóxia cerebral. A forma como esta pessoa foi infectada está sendo estudada, segundo o Ministério da Saúde, que também informou que o número de pessoas no país que se recuperaram do coronavírus aumentou para 39.