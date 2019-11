A Colômbia vive nesta quarta-feira a segunda greve geral contra as políticas econômica e social do governo do presidente do país, Iván Duque, que está sendo marcada por protesto nas ruas de Bogotá, que conta com a adesão de milhares de pessoas.

A "Carrera Séptima", uma das principais avenidas da capital foi tomada por uma multidão que se manifesta de maneira festiva, conforme verificou a equipe de reportagem da Agência Efe. Pessoas com instrumentos musicais caminham pelas ruas, estão acontecendo atos circenses, entre outras atividades.