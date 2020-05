A região mais afetada pelo novo coronavírus continua sendo a região de Madri, com 62.989 casos e 8.420 mortes, seguida pela Catalunha, que registrou 50.771 infecções e 5.270 óbitos. EFE/Chema Moya

O número de mortes diárias por Covid-19 teve um leve aumento na Espanha nas últimas 24 horas, embora permaneçam abaixo de 200, enquanto as infecções dobraram em comparação a ontem, com outros 867 novos casos, segundo informaram nesta terça-feira as autoridades locais.

De acordo com os últimos dados oficiais, entre ontem e hoje foram registrados 185 novos óbitos, elevando o número de vítimas para 25.613. Já o número de infectados desde o início da pandemia está em 219.329.