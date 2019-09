A coalizão centrista Azul e Branco, de Benny Gantz, superou pela mínima vantagem o partido direitista Likud, de Benjamin Netanyahu, com cerca de 90% dos votos apurados, portanto, enquanto aguarda o resultado definitivo, o atual primeiro-ministro de Israel começa com desvantagem para a formação de governo.

Segundo dados do Comitê Eleitoral Central, o Azul e Branco conseguiu 25,66% dos votos, o que corresponderia a 32 assentos, um a mais que o Likud, que com 25,03%, ficaria com 31 cadeiras.