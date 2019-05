Os colégios eleitorais no Reino Unido abriram nesta quinta-feira para votar nas eleições europeias, depois que o país foi forçado a adiar o "brexit" para o dia 31 de outubro devido à falta de acordo.

Os colégios britânicos abriram suas portas às 7h (horário local, 3h de Brasília) e fecharão às 22h (horário local, 18h de Brasília), embora os resultados serão conhecidos a partir da noite do próximo domingo, após a votação no restante dos países do bloco europeu.