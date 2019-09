O presidente da Argentina, Mauricio Macri, deu início neste sábado à campanha do "sim, é possível" com uma grande mobilização em Buenos Aires, a primeira das 30 cidades prometeu visitar para reconquistar eleitores antes das eleições presidenciais marcadas para o dia 27 de outubro.

"Hoje começa a marcha do 'sim, é possível', 30 dias por todo o país, ombro a ombro. Não nos resignamos porque sabemos que um melhor país é possível e está muito mais perto do que podemos ver", disse Macri ao falar às milhares de pessoas que se concentraram nas ruas do bairro de Belgrano para expressar apoio.